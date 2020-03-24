Киберпреступность. От удаления кредитов до кражи банковских данных

В скором времени одним из самых "популярных" видов киберпреступлений станет схема обмана жертв, которым за небольшое вознаграждение предлагают помощь в списании долгов по банковским кредитам и микрозаймам. Подобные объявления заполонили социальные сети в Казахстане и России. Об этом VB.KG рассказал председатель Общественного совета МВД Ялкун Даутов.

По его словам, в Кыргызстане банки еще не практикуют онлайн-кредиты, но развитие банковского сектора набирает стремительные обороты, поэтому к этому уже нужно готовиться, готовить правоохранительные органы и население.

- В сентябре 2019 года "Лаборатория Касперского" сообщила о новом вирусе, который злоумышленники устанавливают в банкоматы для кражи денег с банковских карт. Вредоносная программа под названием ATMDtrack с лета 2018 года используется для атак на индийские банкоматы. Вирус позволяет хакерам считывать и загружать к себе данные с банковских карт, которые вставляются в заражённые банкоматы. Сообщается также, что ATMDtrack был частью более крупного троянского проекта под названием Dtrack, который использовался для шпионской деятельности. Этот вирус применяется кибер нападением на финансовые организации и исследовательские центры. В общей сложности аналитикам удалось обнаружить более 180 новых вредоносных образцов с последовательностями кодов, схожими с ATMDtrack, но не нацеленных на банкоматы, а работающих как программы-шпионы.

Он пояснил, что с помощью Dtrack злоумышленники полностью контролируют заражённое устройство, загружают и выгружают файлы, записывают нажатие клавиш клавиатуры, читают историю браузера и совершают другие вредоносные действия.

- Компании, которые становятся жертвами Dtrack, как правило, плохо защищены: они используют слабые политики сетевой безопасности и пароли, не мониторят трафик. Создание и распространение ATMDtrack и Dtrack в "Лаборатории Касперского" связывают с кибер группировкой Lazarus, основным видом её деятельности является кибер шпионаж. Однако хакеры также замечены в проведении атак, нацеленных непосредственно на кражу денег, что обычно не свойственно подобным группировкам, - подчеркнул Ялкун Даутов.