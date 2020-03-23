В Иране умер активист, который хотел заразиться коронавирусом "ради хайпа"

В Иране от легочной недостаточности умер активист Хамед Джалали Кашане, который не верил в существование коронавируса. Он считал, что заболевание придумали специально, чтобы люди не пришли на выборы. Более того, он выступал против закрытия святынь, где люди собирались в большом количестве целовали и даже облизывали религиозные артефакты.

По данным агентства Al Arabiya, 21 февраля Хамед Джалали Кашане написал в Твиттере, что попал в больницу с симптомами гриппа.

- Я даже хочу, чтобы это оказался коронавирус, по крайней мере хайпану, - цитирует агентство активиста.

Спустя несколько дней мужчина умер в больнице от острой дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19.

Несмотря на то, что в Иране крайне тяжелая ситуация с эпидемиологической ситуацией, некоторые продолжают на камеру "доказывать", что коронавируса не существует.