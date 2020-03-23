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Минздрав: В Бишкеке люди не падают на улице из-за коронавируса

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- Оксана Гут
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Информация о том, что "в Бишкеке люди падают от коронавируса" - не соответствует действительности. С опровержением выступил Республиканский штаб по COVID-19.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео с лежащим мужчиной на тротуаре.

Как сообщили по данному случаю в Центре экстренной медицины города Бишкек, 23 марта в 15.08 часов поступил вызов на пересечение улиц Сухе-Батора и Токомбаева, сообщалось что на тротуаре лежит мужчина без сознания.

При осмотре мужчины, врачи выяснили, что у молодого человека сильное алкогольное опьянение, он был доставлен домой.

Министерство здравоохранения КР обращается с просьбой не распространять непроверенную информацию и не создавать панику среди населения.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/386414
Теги:
Минздрав, скорая помощь, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, ложное сообщение
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