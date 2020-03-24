Права женщин: Бороться надо, помня за что

Не далее как в декабре американская теннисистка Серена Уильямс в интервью журналу Forbes озвучила свой взгляд на роль женщин в современном обществе.

- Все должны бороться за свои права, но женщинам это особенно нужно. Многие считают, что нам не нужны новые возможности, что мы не должны уметь постоять за себя. Это не так, - заявила спортсменка.

Трудно не согласиться с ней. В общем–то не обязательно быть феминисткой–активисткой, чтобы понимать: в современном мире права женщин нарушают каждый день - во время учебы, на работе, в семье.

К сожалению, для многих именно первичные и вторичные половые признаки определяют уровень профессионализма, способностей, лидерских качеств. Отсюда и, самое меньшее, снисходительность, пренебрежение и неверие в дамские силы. Вся планета сегодня крутится только вокруг мужчин. И если вы думаете иначе, то просто оцените соотношение представителей разного пола во властных структурах и на высоких позициях в большом бизнесе.

Женщинам нашей страны свои права нужно отстаивать особенно отчаянно. Кыргызстан - страна патриархальная, где гендерные стереотипы очень сильны. Часто женщине навязывают определенную роль, которую она должна выполнять, - быть хорошей, в понимании мужчины, женой, матерью.

За умение соответствовать роли, предопределенной обществом, наших женщин благодарят нечасто, это воспринимается как само собой разумеющееся. Вместе с тем за то же самое кыргызстанок нередко наказывают, причем с изощренной жестокостью.

В январе этого года двух женщин забили до смерти мужчины - одну в Нарынской области, другую в Баткенской.

В феврале в одном из сел Сокулукского района произошел жуткий случай: пьяный муж облил жену бензином и заставил готовить ужин на газовой плите. Женщина умерла в больнице от ожогов. То же в феврале: житель Оша забил до смерти жену за потраченные 500 сомов, а потом три дня провел в одном доме с трупом.

Одно из последних зверств по отношению к женщинам произошло в Бишкеке. 6 марта в Бишкеке во время семейного конфликта отец семейства сначала зарезал жену, затем нанес тяжелые ножевые ранения пасынку, а после этого повесился.

Такой вот новейший кровавый список.

Помогут ли марши в пользу прав женщин добиться сокращения числа жертв? Трудно сказать, одними гражданскими акциями тут, думается, не обойтись. Существует историческое правило: изменения начинаются тогда, когда изменяются отношения в обществе. Это процесс, требующий терпения, такта и не всегда митингов.

С другой стороны, в Кыргызстане любые гражданские акции активно используются в качестве политических инструментов. Например, события вокруг марша 8 марта стали еще одним информационным поводом для разворачивающихся кампаний перед выборами в ЖК - отдельные претенденты на депутатские должности сильно попиарились на этом. Нападение на участниц неизвестных в ак–калпаках и масках, а также позорные действия милиции подняли столько шуму, что возникла кощунственная мысль о спектакле.

А что? В наше время ради хайпа и не такое творят. Тем более что сейчас общественность гораздо активнее обсуждает то, что случилось на марше, а не то, ради чего он был собран.