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Комендантом Бишкека назначен Алмазбек Орозалиев

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении "О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Согласно указу, чрезвычайное положение на территории города Бишкек вводится на период с 08.00 часов 25 марта 2020 года до 08.00 часов 15 апреля 2020 года.

Комендантом города назначается заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Напомним, в Бишкеке с 25 марта вводится режим ЧП на всей территории республики из-за распространения коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/386423
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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