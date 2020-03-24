Комендантом Бишкека назначен Алмазбек Орозалиев

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении "О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Согласно указу, чрезвычайное положение на территории города Бишкек вводится на период с 08.00 часов 25 марта 2020 года до 08.00 часов 15 апреля 2020 года.

Комендантом города назначается заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Напомним, в Бишкеке с 25 марта вводится режим ЧП на всей территории республики из-за распространения коронавирусной инфекции.