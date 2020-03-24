Кыргызстанку впечатлило, как боролись с COVID-19 в Урумчи

Гражданка Кыргызстана Жумагуль проживает и работает в Урумчи (СУАР КНР) более 10 лет. Во время эпидемии вируса она также находилась в этом городе. Жумагуль решила поделиться со своими соотечественниками, какие меры принимались в Урумчи во время эпидемии и как реагировало на все это местное население:

"Микрорайон, где я живу - это кампус с тремя главными воротами, около 20 домами с 5-6 подъездами в каждом. Во время эпидемии оставили одни ворота, остальные два закрыли. И запретили всем абсолютно покидать территорию кампуса и заезжать. У ворот 24 часа стоит охрана+дежурят сотрудники квартальной администрации (по нашему домком). За каждым домом закреплен по одному сотруднику домкома. Больше всего меня удивило, что из жителей кампуса ни один человек не был против этих мер, все сидели дома, даже дети и пожилые люди (в Китае это самый активный слой населения). На улицу выходили только для того, чтобы вынести мусор, или купить продукты. С одной семьи разрешено выходить только одному человеку. Все в масках. Выходишь на улицу, и такое чувство, что все уехали, и остались только 5-6 жителей, да дворовые собаки.

Соседи напротив очень активные люди, до начала карантина отец и сын уехали в другую провинцию. И когда уже должны были вернуться, уже вовсю гремел карантин. И их мама, хотя никто ее и не заставлял, попросила разрешения у домкома, чтобы они вернулись домой. Через некоторое время, соседка пишет нам: "наш папа и сын вернулись домой, и мы сейчас на карантине. Просим к нам не стучатся и не контактировать с нами". И у них на дверях висит табличка: "приехали из другой провинции, мы на карантине". И продукты им доставляли сотрудники домкома, и они же им выносили мусор. Т.е., люди осознанно, самоизолируются. И на что еще нужно обратить внимание, это то, что карантин также действует и на маму, хотя она все время была в Урумчи.

Как подруга съездила в больницу: (далее текст от нее) так как я в положении, мне нужно было ехать в больницу для очередного обследования. За день до назначенного дня, со всеми документами и анализами мы пошли к домкому, и у них получили разрешение на выезд. По приезду в больницу нас не впустили даже во двор, сообщив, что запись окончена. Ранее в родильном отделении было три врача, и каждый в первой половине дня принимал по 50 человек, если не больше. А теперь каждый день дежурит только один врач, и принимает только 20 человек. На следующий день на въезде у нас измерили температуру люди в масках и защитной одежде, записали все наши данные. Потом зашли в здание больницы, там то же самое. Поднимаемся на второй этаж, там опять измеряют температуру, т.е., третий раз за 15 минут. В больнице людей очень мало, оказывается работает только родильное

Отделение и отделение скорой помощи, остальное все закрыли на карантин! И что еще интересно, у лифта положили зубочистки, чтобы ими нажимали на кнопки лифта, и там же маленькие одноразовые стаканы, чтобы бросать туда использованные зубочистки. А пациенты, все сидят в масках и одноразовых перчатках. А пока мы ехали в больницу и обратно, было такое чувство, что дороги построены только для нас, абсолютно никого и ни одной машины, кроме ГАИ. И на каждом перекрестке стоят сотрудники ГАИ, останавливают, проверяют паспорт и пропуск, выписанный домкомом. Т.е., пока поехали и приехали (на дорогу ушло 20 минут), нас проверили около 8 раз. Когда вызжали и заезжали в микрорайон тоже все проверяли и измеряли температуру.

Из рассказа домкома: один раз мы у него спросили, есть ли у нас в микрорайоне диагностированные. Он говорит нет, но есть приезжие из Ухань (их посадили на карантин, и хотя они приехали еще в январе, но как знаю сидят дома еще и сегодня). И он рассказал один случай из нашего же кампуса: один глава семьи приехал из другой провинции, и его посадили под домашний карантин, и конечно его семью тоже, на 14 дней. По истечению этих 14 дней, он получает разрешение выходить на улицу. И он просит у домкома разрешение выехать за пределы кампуса, чтобы сходить в больницу (он чувствовал себя плохо), несмотря на отговоры, он все-таки получил разрешение и поехал. И через 2 дня после того как он съездил в больницу, его из дома забирают на машине скорой помощи. Оказывается, когда он ходил в больницу и стоял в очереди, был также и человек, у которого на следующий день диагностировали вирус. И так как всех посетителей регистрируют, и также пишут во сколько, когда кто заходил, то всех, кто в тот день стоял в очереди забрали в обсервацию. И нашего "горе-главу семью" тоже забрали в обсервацию, а семью опять закрыли на домашний карантин.

Что же с общепитом? Все закрыли абсолютно! Можно сказать очень мало, кто работал на доставку. Потом, когда уже количество диагностированных пошло к нулю, начали открывать рестораны и кафе только на вынос, в кафе и рестораны никого не пускали, все на улице забирали свою еду. Сейчас, когда все уже вышли на работу, хотя и можно ужинать/обедать в кафе и в ресторанах, но редко кто туда ходит, почти все забирают еду с собой.

Роль СМИ: Все СМИ сплотились воедино. По телевизору, радио, интернет только и говорили какие меры предпринимаются, и как должен вести себя каждый человек. Вместо рекламы постоянно рассказывали как носить маски, как их утилизировать, как соблюдать гигиену и так далее.

Как мы выходили на работу: когда количество диагностированных свели к нулю по всему СУ АР, все начали потихоньку выходить на улицу, на работу. Опять пришлось просить, чтобы нам выписали пропуск. Потом с работы отправили кучу документов и анкет, которые нужно было заполнить и подписать (основное содержание: куда я ездила, с кем контактировала, и даю гарантию, что все сказанное мною соответствует действительности).

И наконец, 16-марта мы вышли на работу (до этого работали из дома). Заезжаю на парковку, измеряют температуру, захожу в здание, проверяют пропуск и измеряют температуру, поднимаюсь на свой этаж, наши сотрудники опять проверяют температуру. И так каждый день. И в офисе мы все ходим в масках, общие собрания пока не проводим.

У детей начинается учеба: за все это время дети учились из дома, дистанционно, через гаджеты. Учителя каждый день проводили онлайн занятия. Кстати, и каждый день мы измеряли температуру детям, и сообщали учителям, и это было обязательно. И вот наконец объявили, что с 23-марта начнутся занятия в школах. И мы вновь заполняли соответствующие анкеты и документы. В школе попросили, чтобы все дети ходили в масках при себе имели дезинфицирующие средства.

Это все, что я видела своими глазами. В СУАР КНР население более 20 млн. человек, что в три раза больше населения нашей любимой страны. Общее количество диагностированных во время пика достигло 76. Количество инфицированных на 20 млн. населения - это совсем ничего, но меры принимали, как будто тут был эпицентр. И СУАР одним из первых снизил количество диагностированных. Несмотря на беспрецедентные меры, люди относились к ним с большой ответственностью, дисциплинированно и с абсолютным понимаем происходящего. И благодаря взаимодействию населения с административными ведомствами, сейчас в СУАР КНР началась повседневная жизнь. У населения же появился лозунг: сидеть дома и не выходить на улицу - это неоценимый вклад в общество.