В Москве осудили кыргызстанца за автонаезд на соотечественников

В Московском городском суде оглашен приговор в отношении уроженца Кыргызстана Бекжана Сарбишева. Ему вменилось в вину, что 9 сентября 2018 года он совершил умышленный наезд на группу соотечественников.

Инцидент, согласно материалам уголовного дела, произошел ранним утром возле кафе, где с ночи гуляли две компании кыргызстанцев. В одной из них был и Сарбишев, вместе с близкими и друзьями он отмечал день рождения сестры. Однако в дальнейшем из-за приставаний к ней незнакомых соотечественников возник конфликт, который завершился уже на улице дракой, в ходе которой Сарбишев был избит. Спустя некоторое время он, дождавшись, когда эта компания покинула кафе, сел за руль стоявшего поблизости автомобиля и направил его на вышедших людей.

Одного из пострадавших, 20–летнего гражданина Кыргызстана А.А., спасти не удалось В различные медицинские учреждения Москвы были доставлены еще девятерых человек, среди которых один несовершеннолетний, четверо - в тяжелом состоянии. Установлено, что в момент совершения наезда Сарбишев был трезв.

Как сообщили в Мосгорсуде, 12 марта 2020 года был оглашен вердикт коллегии присяжных заседателей. В нем говорилось, что 9 сентября 2018 года Бекжан Сарбишев, управляя чужим автомобилем, намереваясь лишить жизни людей, до этого избивших его, совершил на них наезд, а также на других пешеходов, идущих по проезжей части. Один из госпитализированных потерпевших скончался спустя несколько часов от полученных травм. После наезда на пешеходов подсудимый также совершил наезд на другой автомобиль и мачту городского освещения, причинив ущерб собственникам обоих транспортных средств.

"Присяжные заседатели единодушно признали Сарбишева виновным. На вопрос, заслуживает ли он снисхождения, их голоса разделились следующим образом: четверо – да, заслуживает снисхождения, четверо - нет, не заслуживает . На основании ч. 5 ст. 343 УПК РФ если голоса присяжных разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ", - рассказали в Мосгосуде.

В результате подсудимый был признан виновным "в убийстве общеопасным способом", "покушении на убийства двух и более лиц общеопасным способом, не доведенным до конца по не зависящим от него обстоятельствам", а также "в совершении умышленного повреждения чужого имущества".

Окончательно путем частичного сложения наказания ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.