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210 учителей Бишкека готовятся к онлайн-обучению

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- Бакыт Басарбек
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В связи с карантином столичные образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение на дому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, сейчас более 200 учителей и методистов управления образования столичной мэрии готовятся к съемкам видео уроков.

"Онлайн-уроки по основным предметам будут проходить на местных телеканалах, среди них: "ЭЛТР", "Баластан" по специально разработанному расписанию. Кроме этого, видеоуроки будут и на Youtube.

На данный момент формируется расписание виртуальных уроков для более 60 муниципальных и более 10 частных школ", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/386429
Теги:
образование, школа, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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