210 учителей Бишкека готовятся к онлайн-обучению

В связи с карантином столичные образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение на дому. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, сейчас более 200 учителей и методистов управления образования столичной мэрии готовятся к съемкам видео уроков.

"Онлайн-уроки по основным предметам будут проходить на местных телеканалах, среди них: "ЭЛТР", "Баластан" по специально разработанному расписанию. Кроме этого, видеоуроки будут и на Youtube.

На данный момент формируется расписание виртуальных уроков для более 60 муниципальных и более 10 частных школ", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.