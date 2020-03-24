Мадумаров проиграл в суде иск на 50 тысяч сомов

Политик Адахан Мадумаров проиграл гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации активисту Мелису Аспекову. Решение сегодня, 24 марта, принял Городской суд Бишкека.

- После победы в суде первой инстанции, адвокаты Адахана Мадумарова подали апелляцию. Сегодня Городской суд отклонил ее и оставил в силе решение первой инстанции. По этому решению политик должен выплатить мне 50 тысяч сомов и извиниться за оскорбительные высказывания на своей странице в социальной сети, - рассказал VB.KG Мелис Аспеков.

Активист добавил, что ему не нужны деньги Адахана Мадумарова. Он планирует потратить их на строительство общественного туалета в природном парке "Сейил".