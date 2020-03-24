Бишкек также нуждается в помощи Матраимовых

В редакцию "Вечернего Бишкека" уже начали обращаться жители столицы с просьбой о помощи. Многие из них на время карантина остались без работы и средств существования.

Так жительница Бишкека, мать четверых детей и вдова Асель Орозобаева утверждает, что столовая, где она работала, закрылась и она с детьми не знает на что жить.

- Сейчас стало очень трудно, мне нужно кормить детей, платить за квартиру, есть также и кредит, который еще брал мой покойный муж. Прошу очень помочь нам, - попросила она помощи.

Практически, в такой же ситуации оказалась Айгуль Тентиева, которая работает в детском садике и по совместительству в одном из столичных кафе.

- Теперь оба заведения не работают, а мне с семьей нужно на что-то жить. Мне еще нужно платить за квартиру, а уже нечем и хозяйка требует оплаты. Я также прошу помощи и прошу, чтобы правительство обязала банки дать нам отсрочку на оплату кредита, - сказала она.

Еще раз напоминаем, что усилиями журналиста Надежды Хохловой в редакции "Вечерний Бишкек" открыта точка сбора продуктов питания для людей, которым уже сейчас нечего есть. Это неходячие старики, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, воспитывающие деток с особыми нуждами.

Адрес редакции: Улица Усенбаева, 2. Телефон для координации 0 (555) 923-565 (Надежда Хохлова). В вечернее время 0(312) 48-61-51.

Наша газета никогда не остается в стороне в тяжелые времена. Во время ликвидации последствий авиакатастрофы в селе Дача-Суу, редакция стала гуманитарным центром, куда приводили помощь горожане, а добровольцы и сотрудники редакции сортировали ее и выдавали пострадавшим. И сегодня мы готовы предоставить помещение для сбора помощи и сотрудников – для ее сортировки и доставки людям. Сейчас любой, даже самый маленький вклад имеет огромное значение!

В связи с этим "Вечерний Бишкек" обращается также к семье Матраимовых и, в частности, к экс-заместителю главы ТС КР Райымбеку Матраимову с просьбой оказать помощь нуждающимся в Бишкеке. Более того, редакция готова предоставить площадку для складирования и дальнейшей передачи гуманитарной помощи нуждающимся горожанам.

Тем более, что ранее сообщалось, что Фонд имени Исмаила Матраимова совместно с Райымбеком Матраимовым доставил в районы, закрытые на карантин из-за коронавируса, 500 тонн муки, 50 тонн растительного масла и 200 тысяч медицинских масок. При этом в организации отметили, что такая же гумпомощь будет оказана во все другие регионы страны.