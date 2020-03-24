Работа ЖК приостановлена. Депутаты будут "встречаться с избирателями"

Жогорку Кенеш на время приостанавливает свою работу. Решение сегодня приняли депутаты на срочном заседании, где решался вопрос введения чрезвычайного положения в некоторых населенных пунктах Кыргызстана.

Отмечается, что депутаты не уходят на каникулы или в отпуск. Они будут продолжать работать, перерыв объявлен с формулировкой "встреча с избирателями". В таком формате народные избранники планируют работать до 15 апреля.

Спикер Дастан Джумабеков подчеркнул, что при необходимости, депутаты немедленно соберутся на заседание.

- Мы будем помогать акимам и местным властям справиться с этой ситуацией, - сказал Дастан Джумабеков.

Напомним, с завтрашнего дня в Кыргызстане будет введен режим ЧП из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ сегодня, 24 марта, издал президент Сооронбай Жээнбеков. Жогорку Кенеш одобрил решение главы государства.