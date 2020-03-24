Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Работа ЖК приостановлена. Депутаты будут "встречаться с избирателями"

316  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жогорку Кенеш на время приостанавливает свою работу. Решение сегодня приняли депутаты на срочном заседании, где решался вопрос введения чрезвычайного положения в некоторых населенных пунктах Кыргызстана.

Отмечается, что депутаты не уходят на каникулы или в отпуск. Они будут продолжать работать, перерыв объявлен с формулировкой "встреча с избирателями". В таком формате народные избранники планируют работать до 15 апреля.

Спикер Дастан Джумабеков подчеркнул, что при необходимости, депутаты немедленно соберутся на заседание.

- Мы будем помогать акимам и местным властям справиться с этой ситуацией, - сказал Дастан Джумабеков.

Напомним, с завтрашнего дня в Кыргызстане будет введен режим ЧП из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ сегодня, 24 марта, издал президент Сооронбай Жээнбеков. Жогорку Кенеш одобрил решение главы государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386443
Теги:
Дастанбек Джумабеков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  