В Бишкеке, Оше и ряде районов КР вводится чрезвычайное положение

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 марта, встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, Премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире, а также в нашей стране, связанную с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции.

Подчеркнул, что в этой связи принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Соответствующие Указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

Чрезвычайное положение вводится на период с 08.00 часов 25 марта до 08.00 часов 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах, необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления.