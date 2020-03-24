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В Бишкеке, Оше и ряде районов КР вводится чрезвычайное положение

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 марта, встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, Премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире, а также в нашей стране, связанную с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции.

Подчеркнул, что в этой связи принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Соответствующие Указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

Чрезвычайное положение вводится на период с 08.00 часов 25 марта до 08.00 часов 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах, необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления.


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URL: https://www.vb.kg/386419
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, Гульбара Калиева, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (2 материалов)
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