В Бишкеке вновь ажиотаж на продуты. Очередь в магазин тянется с улицы

В Бишкеке очередной ажиотаж на продукты питания и товары первой необходимости. Читатель VB.KG прислал фотографию, на которой снята очередь у входа в один из супермаркетов столицы.

В сети администрации супермаркетов Globus редакции подтвердили, что сегодня вновь наблюдался повышенный спрос на товары. Покупатели не помещались в торговых залах и были вынуждены ждать своей очереди на улице.

В торговой сети подчеркивают, что на складах имеется достаточный запас продовольствия.

При этом, такая ситуация наблюдалась не во всех магазинах столицы.

Напомним, медики настоятельно рекомендуют гражданам воздерживаться от мест скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты и тщательно соблюдать личную гигиену.

Напомним, с 25 марта Кыргызстан вводит режим ЧП в ряде городов, в том числе в Бишкеке. Данная мера направлена на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 24 марта в Кыргызстане заболевание подтвердилось у 42 человек.