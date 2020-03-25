Кыргызские дипломаты работают с соотечественниками в аэропортах Москвы

Помочь в урегулировании ситуаций, в которых оказались кыргызстанцы, пытающиеся улететь из Москвы на родину, сейчас стараются сотрудники посольства КР в РФ. И для этого, как сообщили в дипмиссии, отправляются в столичные аэропорты, где скопились группы соотечественников.

Очередной такой выезд был осуществлен в "Домодедово". Вместе с дипломатами сюда прибыли сотрудники представительств МВД и Госслужбы миграции КР в РФ.

Всего здесь находилось, по информации посольства, 42 гражданина Кыргызстана. Из них пять человек были без авиабилетов, остальные имели билеты на разные числа, начиная с 19 по 27 марта и разные авиарейсы. Представителями авиакомпании, как сообщается, им была предоставлена возможность вылететь, но они отказались.

После проведенных разъяснений 25 человек выехали обратно из "Домодедово". Пятеро из них - в аэропорт "Шереметьево" для возможного приобретения авиабилетов. Из одиннадцати человек, вернувшихся на автомашине посольства, семерых разместили в хостеле, для них здесь организовали питание. Еще четверо отправились в места своего проживания.

Оставшихся в "Домодедово" сограждан попытались убедить в нецелесообраэности дальнейшего пребывания здесь, по причине отмены рейсов на неопределенный срок. Более того, сотрудники местной полиции сообщили о запрете нахождения граждан в аэропорту без действительных авиабилетов, в том числе на отмененные авиарейсы.

В посольстве также рассказали, что среди соотечественников было несколько человек, которые, не имея на руках авиабилетов, появлялись в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", дезинформировали людей и подбивали на то, чтобы продолжать требовать отправки в Кыргызстан. В связи с этим дипломаты напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в общественных местах, в частности, в аэропортах, являющихся особыми зонами.

"Cотрудники посольства дежурят во всех трех аэропортах Москвы – "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", откуда отправляются соотечественники. И в рамках своей компетенции проводят всю необходимую работу совместно с российской стороной и с представителями авиакомпаний", - проинформировали в дипмиссии.

Между тем, как сообщают российские СМИ, в последние несколько дней во всех столичных аэропортах скопилось около тысячи граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Среди них - старики, взрослые, дети, им приходится спать на стульях, на полу, существовать без душа и горячей воды. На помощь приходят волонтеры и представители диаспор, которые подвозят еду, воду, медикаменты. Жители центральноазиатских республик сконцентрировались здесь потому, что Москва сегодня – единственное место, откуда еще можно попытаться улететь на родину. Но и эти возможности чрезвычайно ограничены, вся надежда – на чартерные рейсы, об организации которых договариваются с российскими авиакомпаниями власти данных стран.

Правда, утверждает первый заместитель гендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта "Жуковский") Евгений Солодилин, есть и еще одна грань проблемы. По его словам, самолеты АО "Уральские авиалинии", которые осуществляют здесь полеты, готовы к отправке. Но прием соотечественников затрудняется в их родных странах, аэропорты которых не справляются с большим притоком пассажиров.