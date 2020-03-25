Стали известны подробности ограничений введенных в Кыргызстане на время ЧП

Определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на отдельных территориях Кыргызской Республики. Об этом сообщается на сайте правительства.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты. Анкета должна содержать следующие данные:

- Ф.И.О.;

- Номер телефона;

- Причина выхода из дома;

- Время выхода;

- Время возврата;

- Адрес места жительства;

- Адрес пункта назначения.

С 07.00 до 20.00 часов (дневное время) не будет ограничено передвижение граждан и транспорта, вовлеченного в жизнедеятельность городов и районов, а также стратегических и иных объектов государственной деятельности, за исключением граждан с пропиской вне территорий, в которых введен режим чрезвычайного положения.

Особо следует отметить, что въезд на территории, в которых введен режим чрезвычайного положения, запрещен, за исключением граждан с соответствующей местной пропиской.

В режиме есть перечень видов разрешенной предпринимательской деятельности. Передвижение работников из этого перечня осуществляется также с 07.00 часов до 20.00 часов на основании справки с места работы, заверенной руководителем предприятия, с учетом заранее определенного маршрута и исключительно на автотранспорте, организованного предприятием. Заявка подается на рассмотрение комендатуры территории за подписью руководителя и печатью компании. Со стороны комендатуры территории копии передаются на блок-посты соответствующего района перемещения автотранспортных средств.

В режиме чрезвычайного положения разрешается производство, транспортировка и реализация:

- продуктов питания и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производство упаковки, тары и другие;

- лекарственных средств и медицинских препаратов;

- изделий и принадлежностей горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.

Указанная деятельность осуществляется в соответствующих местах производства и торговых точках, продуктовых павильонах, магазинах, рынках, крупных торговых сетях, аптеках и АЗС.

Также разрешается предоставление услуг коммерческим банкам и службам жилищно-коммунального хозяйства.

Однако, производство, транспортировка и реализация товаров, а также предоставление услуг разрешена при условии обеспечения 5 кв. м. на одного человека в зоне обслуживания с соблюдением дистанции в очереди не менее 1,5 метра между клиентами и покупателями.

Частным охранным агентствам разрешается вести свою деятельность, если она связана с обеспечением безопасности вышеуказанных предприятий.

Что касается мелких стационарных и передвижных точек, кафе, ресторанов, столовых и других пунктов общественного питания, их деятельность разрешена при осуществлении реализации продукции на вынос.

Перевозки грузов в целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров медицинского назначения, перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в городах, между городами и регионами, а также в международном двустороннем и транзитном сообщении ограничиваться не будут на основании заявки предприятия.

Напомним, чрезвычайное положение введено с 25 марта в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, в Ноокатском, Кара-Суйском районах Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области.