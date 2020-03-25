В Кыргызстан будут завозить жизненно важные лекарства без регистрации

Временно разрешена поставка без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств.
Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Решение принято в целях обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызстана.
Таким образом, принято решение:
Разрешить субъектам фармацевтической и предпринимательской деятельности, до официальной отмены настоящего постановления:
- поставку без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия должны быть зарегистрированы в стране-производителе), включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий Кыргызской Республики (далее – Национальный перечень), и/или перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции (далее – Перечень), утвержденный уполномоченным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения;
- поставку лекарственных средств и медицинских изделий в случаях отсутствия:
- маркировки упаковки на государственном и официальном языках – с использованием стикера на государственном и/или официальном языках;
- инструкции по медицинскому применению на государственном и официальном языках – с обеспечением перевода на государственный или официальный язык;
- поставку лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, включенных в Национальный перечень и/или Перечень, имеющих отличия по маркировке и/или инструкции по медицинскому применению от зарегистрированных;
Кроме того, данным постановлением временно разрешено производство и реализация медицинских масок без лицензии и государственной регистрации.