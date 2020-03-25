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В Кыргызстан будут завозить жизненно важные лекарства без регистрации

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- Екатерина Улитина
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Временно разрешена поставка без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств.

Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Решение принято в целях обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызстана.

Таким образом, принято решение:

Разрешить субъектам фармацевтической и предпринимательской деятельности, до официальной отмены настоящего постановления:

  1. поставку без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия должны быть зарегистрированы в стране-производителе), включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий Кыргызской Республики (далее – Национальный перечень), и/или перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции (далее – Перечень), утвержденный уполномоченным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения;
  2. поставку лекарственных средств и медицинских изделий в случаях отсутствия:
  3. маркировки упаковки на государственном и официальном языках – с использованием стикера на государственном и/или официальном языках;
  4. инструкции по медицинскому применению на государственном и официальном языках – с обеспечением перевода на государственный или официальный язык;
  5. поставку лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, включенных в Национальный перечень и/или Перечень, имеющих отличия по маркировке и/или инструкции по медицинскому применению от зарегистрированных;

Кроме того, данным постановлением временно разрешено производство и реализация медицинских масок без лицензии и государственной регистрации.


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URL: https://www.vb.kg/386462
Теги:
лекарства, здравоохранение, правительство, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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