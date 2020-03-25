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Кыргызстанцы перестали скапливаться в аэропортах Москвы

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- Евгений Денисенко
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На сегодняшний день во всех трех аэропортах Москвы – "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", откуда традиционно отправляются на родину граждане Кыргызстана, не наблюдается их скопление. Об этом сообщили в посольстве, сотрудники которого регулярно встречаются здесь с соотечественниками.

Им также напоминали, что в связи с введением в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и трех районах Кыргызстана чрезвычайного положения с 25 марта по 15 апреля отменяются регулярные авиарейсы из РФ в КР. Только по одному рейсу в неделю разрешено совершать авиакомпаниям "Аэрофлот", "Авиатрафик" и "Сибирь", перелеты будут совершаться по маршрутам Москва-Бишкек, Москва-Ош, Новосибирск-Бишкек.

Сотрудники посольства, представительств МВД и Госслужбы миграции КР в РФ продолжают дежурить в аэропортах. Но теперь - только в "Шереметьево"и "Домодедово", поскольку авиакомпания "Уральские авиалинии" временно прекратила полеты из "Жуковского".

В этой связи посольство призвало сограждан без уточнения времени вылета не приезжать в аэропорты за получением дополнительной информации. А по поводу конкретных рейсов - напрямую обращаться в представительства упомянутых авиакомпаний.

Одновременно кыргызские дипломаты обратились к

соотечественникам с просьбой не обнародовать непроверенную информацию относительно задержки или отмены рейсов. А также – "не поддаваться дезинформации провокаторов и, учитывая усиленную проверку, проводимую представителями правоохранительных органов, соблюдать правила пребывания и поведения в общественных местах".

В контакте с сотрудниками посольства действуют и представители местной кыргызской диаспоры. Они помогают с размещением в общежитиях некоторых оставшихся в Москве соотечественников, с обеспечением питанием.

"Мы всех сейчас просим, чтобы никто никуда не собирался. В такой сложной ситуации очень трудно вылететь в Кыргызстан. И люди уже в большинстве своем понимают это. А мы будем и дальше оказывать необходимую помощь, тем, кому она понадобится", - говорит Улан Кошматов, руководитель общественной организации "Джалал-Абад".


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URL: https://www.vb.kg/386465
Теги:
аэропорт, миграция, Москва, Кыргызстан
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