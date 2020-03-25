Ограничения при ЧП: ГУОБДД запрещает работу общественного транспорта, такси

В связи с введением чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах устанавливается особый правовой режим деятельности предприятий, учреждений и организаций. Об этом информирует ГУОБДД МВД Кыргызской Республики.

Так, во время режима чрезвычайного положения не будет курсировать общественный транспорт, также запрещается работа городских такси и частных извозчиков, поскольку работа общественного транспорта создает риск распространения коронавируса.

В настоящее время сотрудники ГУОБДД МВД проводят разъяснительные работы. В случае невыполнения требований чрезвычайного положения, транспорт городского такси и частных извозчиков будет водворен на стоянку ОВД, и к водителям за нарушение режима будут

приниматься меры в соответствии с законодательством.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики просит граждан, водителей транспортных средств отнестись с пониманием к вводимому ограничению.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, что с 07.00 до 20.00 часов (дневное время) не будет ограничено передвижение граждан и транспорта, вовлеченного в жизнедеятельность городов и районов, а также стратегических и иных объектов государственной деятельности, за исключением граждан с пропиской вне территорий, в которых введен режим чрезвычайного положения.