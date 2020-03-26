Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Вадим Коженов: Кыргызским мигрантам в РФ помогает знание русского языка

102  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На международной конференции по проблемам рынка труда в ЕАЭС, инициированной недавно в Москве посольством КР в РФ, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил активную работу кыргызской стороны по защите прав и интересов своих граждан в РФ. О том, какую нишу занимают трудовые мигранты из Кыргызстана в российском обществе, он рассказал VB.KG.

Вадим Викторович, прежде всего, представьте, пожалуйста, возглавляемую вами организацию

- Она была создана в феврале 2007 года по инициативе авторитетных лидеров иностранных диаспор, при поддержке Управления по внутренней политике администрации президента России. И сегодня объединяет представителей диаспор более сорока стран, как ближнего зарубежья, включая Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, так и многих других государств, в том числе Афганистана, Индии, Непала, Пакистана.

Для чего создавалась федерация?

- Она содействует обеспечению легальной жизнедеятельности мигрантов, помогает им в изучении русского языка и получении образования, ведет активную просветительскую работу, занимается разноплановой деятельностью, направленной, в том числе, на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, противодействие экстремизму и терроризму. В числе стоящих перед нами задач, а их очень много - адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Российской Федерации, формирование единой базы данных мигрантов, оказание им правовой поддержки, содействие их трудоустройству, сохранению традиционных культурных ценностей и исторических традиций.

Но одновременно – и содействие государственным органам в решении вопросов, связанных с мигрантами, в пресечении незаконной миграции, подготовка предложений по совершенствованию законодательства, с целью улучшения правового и социального положения мигрантов, обеспечение их прав и свобод в сфере образования, здравоохранения, культуры, формирование в российском обществе положительного образа мигранта. Дружба между народами на протяжении многих веков была и остается главным приоритетом для многонациональной России. Вот и наша федерация стремится способствовать укреплению этой дружбы. И потому всячески поддерживает и инициирует мероприятия, направленные на взаимообогащение культур и традиций разных этносов, проживающих как внутри страны, так и за ее пределами.

Что можно сказать о кыргызских трудовых мигрантов в России?

- Они хорошо адаптируются к ее обществу, и этому в немалой степени способствует знание многими русского языка. Кыргызстанцы свободно перемещаются по стране, успешно трудоустраиваются в различных сферах. Правда, некоторые, как, впрочем, и мигранты из других стран, существуют несколько обособлено, преимущественно в рамках диаспоры. Но это общемировая проблема, касается не только кыргызов. И для ее решения нужны хорошие федеральные программы, способствующие сближению приезжих с местным населением.

С какими проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются мигранты-кыргызстанцы?

- Одна из основных, и она актуальна опять же для всех иностранных трудящихся, - постановка на миграционный учет. Проблема усугубилась с 2018 года, когда в России запретили миграционный учет по месту работы. На наш взгляд, это была большая ошибка, мы активно выступали против такой новации. Появление ее, понятное дело, обусловил предстоящий чемпионат мира по футболу в России, стремление усилить контроль за пребыванием мигрантов. Но в итоге где кто находится, все равно трудно посчитать. Зато для самих мигрантов процедура легализации в стране еще больше усложнилась.

Притчей во языцех остается и чрезмерно жесткий спрос за административные правонарушения. Когда человека за два, скажем честно, не очень значимых проступка могут выдворить из страны и запретить въезд в нее в течение нескольких последующих лет

- Не пускать в Россию на три-пять лет из-за двух нарушений, которые ни на что не влияют, - это совершенно неправильно. На деле получается так. Человек приехал в Россию, год-два поработал, освоился здесь, понимает, что и как надо делать, какие законы соблюдать. Но проехал на красный свет - все, его выдворяют, на его место проезжает новый мигрант, который ничего еще не знает. И все начинается сначала. Поэтому, конечно же, эту систему надо пересматривать.

За ее пересмотр выступает и Кыргызстан. На той же миграционной конференции по миграции, в которой участвовали и вы, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов озвучил соответствующую инициативу. А именно: внести в Договор о Евразийском экономическом союзе дополнения, предусматривающие неприменение таких суровых мер в случае, если иностранный гражданин из страны-члена ЕАЭС оплатил положенные штрафы. Участники конференции одобрили это предложение

- Нужны и другие шаги навстречу трудовым мигрантам. К сожалению, у нас до сих отсутствуют механизмы их правовой защиты при обмане на работе, в случае задержек с заработком или вообще невыплаты его. И даже при наличии трудовых договоров уголовные дела в отношении недобросовестных работодателей очень непросто возбудить. Ведь согласно Уголовному кодексу России, состав преступления в данном случае возникает, если деньги не выплачиваются в течение полных двух месяцев. А если мигранту, скажем, раз в семь недель платят сто рублей, то состава преступления уже нет. За такими работодателями можно долго бегать, найти их трудно, подобных примеров много. Но дело еще и в том, что у какого-то мигранта, даже имеющего все разрешительные документы, трудовой договор может быть фиктивным, раздобытым лишь для регистрации, и работает он все равно без надлежащего правового обеспечения. За последние два года нам удалось возбудить пять уголовных дел, три развалились в суде, в остальных двух случаях людям что-то выплатили. Сегодня все говорят о борьбе с терроризмом, экстремизмом. Но, на мой взгляд, люди, который честно работали, а в итоге не получили свои кровные, это тоже, скажем так, плодотворная почва для различных вербовщиков

.

Благо, многие актуальные вопросы миграционного характера сейчас решаются, и довольно успешно, в рамках Евразийского экономического союза, членом которого является и Кыргызстан

- Да, уже сегодня трудящиеся из этих стран имеют серьезные преференции. Им не требуется сдавать экзамены по русскому языку, основам законодательства и истории России, приобретать патент на работу, продлевать регистрацию так часто, как тем, кому необходим патент, потому что только после его оплаты производится продление. Но эти преимущества оборачиваются и издержками для российской стороны, ее бюджета.

Что вы имеете в виду?

- Возник некий дисбаланс между гражданами из стран ЕАЭС и СНГ с точки зрения уплаты налогов. При отсутствии необходимости в получении патента немало тех же кыргызстанцев работают, что называется "вчерную", на основании уже упоминавшихся фиктивных трудовых договоров или без них. Как следствие, и перед налоговой инспекцией особо не отчитываются. Вот и выходит, что одни мигранты платят налоговый сбор, а другие нет, тогда как нагрузка на социальную, здравоохранительную и другую инфраструктуру в целом возрастает. Дети таких мигрантов тоже ходят в детские сады, школы, официально трудоустроенные граждане государств ЕАЭС пользуются полисами обязательного медицинского страхования. Работающие "в тени" получают незаконное преимущество и перед местными жителями, которые точно налог платят. Думается, надо продумать разумную, справедливую систему налогообложения для трудящихся из стран ЕАЭС, чтобы исключить подобные вопросы.

Взаимодействуют ли с вашей федерацией посольство Кыргызстана и общественные организации кыргызской диаспоры?

- Да, и весьма тесно. Их представители участвуют в реализации наших планов, проведении различных мероприятий просветительского, культурного, спортивного характера. Мы бываем вместе с сотрудниками посольства, представительства Госслужбы миграции Кыргызстана, активистами диаспоры и в спецприемниках, дежурных отделениях, и никогда не слышали критики в их адрес. Как я уже говорил, кыргызская сторона хорошо работает по защите прав и интересов своих граждан в России. И они сегодня уже стали неотъемлемой частью российского общества.

Ну и, конечно, нельзя обойти такую больную сейчас для всех тему, как борьба с коронарисуом, возникшие в этой связи различные сложности. Они коснулись и кыргызстанцев в России

- С введением ограничений на въезд в страну и выезд из нее в колл-центр Федерации мигрантов России поступает множество звонков и обращений в соцсетях. Отвечать на них мы стараемся и при помощи специально снимаемых видеороликов, где рассказывается, что и как делать, куда обращаться, какими нормами руководствоваться.

Многих трудовых мигрантов из Кыргызстана, у которых истек или истекает срок регистрации, беспокоит перспектива дальнейшего пребывания в стране. Ведь без регистрации они автоматически попадают в разряд нелегалов

- Напомню, что Министерством внутренних дел РФ принято решение (от 19 марта 2020 года) о продлении срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны. Для этого нужно в ближайшем территориальном отделе полиции написать соответствующее письменное заявление в произвольной форме. И регистрация будет продлена.

Но так ли все гладко происходит в реальности на местах?

- К сожалению, к нам поступают звонки о том, что где-то на обратившихся не реагируют должным образом. Просим сообщать нам о таких фактах. И так ситуация сложная, и нельзя ее еще эмоционально усугублять для людей. Мы со своей стороны будем принимать меры, в том числе, за ненадлежащее отношение к иностранным гражданам и в других российских госорганах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386482
Теги:
миграция, Россия, федерация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  