Вадим Коженов: Кыргызским мигрантам в РФ помогает знание русского языка

На международной конференции по проблемам рынка труда в ЕАЭС, инициированной недавно в Москве посольством КР в РФ, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил активную работу кыргызской стороны по защите прав и интересов своих граждан в РФ. О том, какую нишу занимают трудовые мигранты из Кыргызстана в российском обществе, он рассказал VB.KG.

Вадим Викторович, прежде всего, представьте, пожалуйста, возглавляемую вами организацию

- Она была создана в феврале 2007 года по инициативе авторитетных лидеров иностранных диаспор, при поддержке Управления по внутренней политике администрации президента России. И сегодня объединяет представителей диаспор более сорока стран, как ближнего зарубежья, включая Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, так и многих других государств, в том числе Афганистана, Индии, Непала, Пакистана.

Для чего создавалась федерация?

- Она содействует обеспечению легальной жизнедеятельности мигрантов, помогает им в изучении русского языка и получении образования, ведет активную просветительскую работу, занимается разноплановой деятельностью, направленной, в том числе, на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, противодействие экстремизму и терроризму. В числе стоящих перед нами задач, а их очень много - адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Российской Федерации, формирование единой базы данных мигрантов, оказание им правовой поддержки, содействие их трудоустройству, сохранению традиционных культурных ценностей и исторических традиций.

Но одновременно – и содействие государственным органам в решении вопросов, связанных с мигрантами, в пресечении незаконной миграции, подготовка предложений по совершенствованию законодательства, с целью улучшения правового и социального положения мигрантов, обеспечение их прав и свобод в сфере образования, здравоохранения, культуры, формирование в российском обществе положительного образа мигранта. Дружба между народами на протяжении многих веков была и остается главным приоритетом для многонациональной России. Вот и наша федерация стремится способствовать укреплению этой дружбы. И потому всячески поддерживает и инициирует мероприятия, направленные на взаимообогащение культур и традиций разных этносов, проживающих как внутри страны, так и за ее пределами.

Что можно сказать о кыргызских трудовых мигрантов в России?

- Они хорошо адаптируются к ее обществу, и этому в немалой степени способствует знание многими русского языка. Кыргызстанцы свободно перемещаются по стране, успешно трудоустраиваются в различных сферах. Правда, некоторые, как, впрочем, и мигранты из других стран, существуют несколько обособлено, преимущественно в рамках диаспоры. Но это общемировая проблема, касается не только кыргызов. И для ее решения нужны хорошие федеральные программы, способствующие сближению приезжих с местным населением.

С какими проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются мигранты-кыргызстанцы?

- Одна из основных, и она актуальна опять же для всех иностранных трудящихся, - постановка на миграционный учет. Проблема усугубилась с 2018 года, когда в России запретили миграционный учет по месту работы. На наш взгляд, это была большая ошибка, мы активно выступали против такой новации. Появление ее, понятное дело, обусловил предстоящий чемпионат мира по футболу в России, стремление усилить контроль за пребыванием мигрантов. Но в итоге где кто находится, все равно трудно посчитать. Зато для самих мигрантов процедура легализации в стране еще больше усложнилась.

Притчей во языцех остается и чрезмерно жесткий спрос за административные правонарушения. Когда человека за два, скажем честно, не очень значимых проступка могут выдворить из страны и запретить въезд в нее в течение нескольких последующих лет

- Не пускать в Россию на три-пять лет из-за двух нарушений, которые ни на что не влияют, - это совершенно неправильно. На деле получается так. Человек приехал в Россию, год-два поработал, освоился здесь, понимает, что и как надо делать, какие законы соблюдать. Но проехал на красный свет - все, его выдворяют, на его место проезжает новый мигрант, который ничего еще не знает. И все начинается сначала. Поэтому, конечно же, эту систему надо пересматривать.

За ее пересмотр выступает и Кыргызстан. На той же миграционной конференции по миграции, в которой участвовали и вы, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов озвучил соответствующую инициативу. А именно: внести в Договор о Евразийском экономическом союзе дополнения, предусматривающие неприменение таких суровых мер в случае, если иностранный гражданин из страны-члена ЕАЭС оплатил положенные штрафы. Участники конференции одобрили это предложение

- Нужны и другие шаги навстречу трудовым мигрантам. К сожалению, у нас до сих отсутствуют механизмы их правовой защиты при обмане на работе, в случае задержек с заработком или вообще невыплаты его. И даже при наличии трудовых договоров уголовные дела в отношении недобросовестных работодателей очень непросто возбудить. Ведь согласно Уголовному кодексу России, состав преступления в данном случае возникает, если деньги не выплачиваются в течение полных двух месяцев. А если мигранту, скажем, раз в семь недель платят сто рублей, то состава преступления уже нет. За такими работодателями можно долго бегать, найти их трудно, подобных примеров много. Но дело еще и в том, что у какого-то мигранта, даже имеющего все разрешительные документы, трудовой договор может быть фиктивным, раздобытым лишь для регистрации, и работает он все равно без надлежащего правового обеспечения. За последние два года нам удалось возбудить пять уголовных дел, три развалились в суде, в остальных двух случаях людям что-то выплатили. Сегодня все говорят о борьбе с терроризмом, экстремизмом. Но, на мой взгляд, люди, который честно работали, а в итоге не получили свои кровные, это тоже, скажем так, плодотворная почва для различных вербовщиков

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Благо, многие актуальные вопросы миграционного характера сейчас решаются, и довольно успешно, в рамках Евразийского экономического союза, членом которого является и Кыргызстан

- Да, уже сегодня трудящиеся из этих стран имеют серьезные преференции. Им не требуется сдавать экзамены по русскому языку, основам законодательства и истории России, приобретать патент на работу, продлевать регистрацию так часто, как тем, кому необходим патент, потому что только после его оплаты производится продление. Но эти преимущества оборачиваются и издержками для российской стороны, ее бюджета.

Что вы имеете в виду?

- Возник некий дисбаланс между гражданами из стран ЕАЭС и СНГ с точки зрения уплаты налогов. При отсутствии необходимости в получении патента немало тех же кыргызстанцев работают, что называется "вчерную", на основании уже упоминавшихся фиктивных трудовых договоров или без них. Как следствие, и перед налоговой инспекцией особо не отчитываются. Вот и выходит, что одни мигранты платят налоговый сбор, а другие нет, тогда как нагрузка на социальную, здравоохранительную и другую инфраструктуру в целом возрастает. Дети таких мигрантов тоже ходят в детские сады, школы, официально трудоустроенные граждане государств ЕАЭС пользуются полисами обязательного медицинского страхования. Работающие "в тени" получают незаконное преимущество и перед местными жителями, которые точно налог платят. Думается, надо продумать разумную, справедливую систему налогообложения для трудящихся из стран ЕАЭС, чтобы исключить подобные вопросы.

Взаимодействуют ли с вашей федерацией посольство Кыргызстана и общественные организации кыргызской диаспоры?

- Да, и весьма тесно. Их представители участвуют в реализации наших планов, проведении различных мероприятий просветительского, культурного, спортивного характера. Мы бываем вместе с сотрудниками посольства, представительства Госслужбы миграции Кыргызстана, активистами диаспоры и в спецприемниках, дежурных отделениях, и никогда не слышали критики в их адрес. Как я уже говорил, кыргызская сторона хорошо работает по защите прав и интересов своих граждан в России. И они сегодня уже стали неотъемлемой частью российского общества.

Ну и, конечно, нельзя обойти такую больную сейчас для всех тему, как борьба с коронарисуом, возникшие в этой связи различные сложности. Они коснулись и кыргызстанцев в России

- С введением ограничений на въезд в страну и выезд из нее в колл-центр Федерации мигрантов России поступает множество звонков и обращений в соцсетях. Отвечать на них мы стараемся и при помощи специально снимаемых видеороликов, где рассказывается, что и как делать, куда обращаться, какими нормами руководствоваться.

Многих трудовых мигрантов из Кыргызстана, у которых истек или истекает срок регистрации, беспокоит перспектива дальнейшего пребывания в стране. Ведь без регистрации они автоматически попадают в разряд нелегалов

- Напомню, что Министерством внутренних дел РФ принято решение (от 19 марта 2020 года) о продлении срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны. Для этого нужно в ближайшем территориальном отделе полиции написать соответствующее письменное заявление в произвольной форме. И регистрация будет продлена.

Но так ли все гладко происходит в реальности на местах?

- К сожалению, к нам поступают звонки о том, что где-то на обратившихся не реагируют должным образом. Просим сообщать нам о таких фактах. И так ситуация сложная, и нельзя ее еще эмоционально усугублять для людей. Мы со своей стороны будем принимать меры, в том числе, за ненадлежащее отношение к иностранным гражданам и в других российских госорганах.