Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Хочу шашлык". Женщина, помещенная на карантин, устроила скандал (видео)

654  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях распространяется видео, на котором женщина средних лет в агрессивной форме требует милиционеров привезти ей шашлык. Ролик снят якобы в одной из обсерваций Кыргызстана.

Героиня видео, помещенная на карантин, возмущена тем, что сотрудники правоохранительных органов не могут исполнить "свои обязанности" и не везут ей мясное кушанье. Не смущают женщину и соседи по карантину, и врачи, пытающиеся уговорить подкарантинную не скандалить. Хотя в конце она агрессирует и на того человека, который ее снимает.

В общем, можете посмотреть все сами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386487
Теги:
социальные сети, мясо, Кыргызстан, скандал, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  