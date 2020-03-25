"Хочу шашлык". Женщина, помещенная на карантин, устроила скандал (видео)

В соцсетях распространяется видео, на котором женщина средних лет в агрессивной форме требует милиционеров привезти ей шашлык. Ролик снят якобы в одной из обсерваций Кыргызстана.

Героиня видео, помещенная на карантин, возмущена тем, что сотрудники правоохранительных органов не могут исполнить "свои обязанности" и не везут ей мясное кушанье. Не смущают женщину и соседи по карантину, и врачи, пытающиеся уговорить подкарантинную не скандалить. Хотя в конце она агрессирует и на того человека, который ее снимает.

В общем, можете посмотреть все сами.