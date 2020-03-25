Режим ЧП в Бишкеке. Ответы на самые частые вопросы

С сегодняшнего дня в некоторых населенных пунктах, в том числе в Бишкеке, начал действовать режим чрезвычайного положения. В ходе брифинга, заместитель министра внутренних дел, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев ответил на вопросы, которые чаще всего задают бишкекчане

Я живу в Чуйской области, а работаю в городе. Что мне делать?

Лица, которые проживают за пределами Бишкека, но работают в городе, должны получить справку с места работы. Работодатель обязан ее выдать

Я живу в Бишкеке, но у меня иногородняя прописка. Что мне делать?

Лицам, которые проживают в Бишкеке с иногородней пропиской, должны получить справку с фактического места жительства. Ее выдают в ТСЖ. При наличии этой справки выдворять из города не будут.

Я могу отвезти продукты и необходимые вещи родителям во время режима ЧП?

Если гражданину нужно отвезти продукты в дневное время к пожилым родителям, со стороны силовых органов препятствий не будет. При возможности, милиционеры будут оказывать помощь.

Когда начнут выдавать пропуска для беспрепятственного передвижения в дневное время?

(Эта справка выдается исключительно лицам, которые участвуют в жизнеобеспечении города. Например, привозят продукты в магазины)

С завтрашнего дня начнут выдавать пропуска. Сейчас мы работаем над тем, чтобы автоматизировать процесс выдачи пропусков.

Что со мной будет, если я не успею вернуться домой до 20.00?

Если человек будет вести себя адекватно, не находится в состоянии алкогольного опьянения и сможет внятно объяснить причину опоздания, сотрудники милиции проводят его домой. При этом, граждане должны понимать, что нарушать комендантский час нельзя, за это предусмотрено взыскание.

Почему такси ездят по городу, несмотря на запрет?

В населенных пунктах, где введен режим ЧП полностью остановлена работа общественного транспорта и такси. В случае несоблюдения запрета, на руководителей фирм будет наложено взыскание. Однако, такси могут осуществлять доставку продуктов питания и товаров.