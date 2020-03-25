В РФ из-за коронавируса возникли проблемы с депортацией мигрантов

В России возникли сложности с выдворением и депортацией мигрантов, находящихся в российских центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Об этом сообщила член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Татьяна Мерзлякова, которая возглавляет комиссию по миграционной политике этого Совета.

"В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса многие страны прервали авиасообщение, нарушившие закон и подлежащие принудительной высылке иностранцы теперь на неизвестное время остались в спецучреждениях и целыми семьями ожидают возможности вернуться домой", - констатирует Татьяна Мерзлякова.

Как проинформировали в СПЧ, она ознакомилась с ситуацией, посетив ЦВСИГ Управления МВД России по Екатеринбургу. В нем сейчас ожидают исполнения решений о выдворении и о депортации 248 человек.

"Консульские учреждения стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но это сделать непросто, так как никто не может точно ответить на вопрос о дате отправки домой, который задают помещенные в центр иностранцы. Есть здесь и семьи с детьми", - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Особое внимание правозащитница обратила на гражданку Кыргызстана, которая уже более месяца находится в ЦВСИГе вместе с детьми. Сыну необходимо продолжить образование, хотелось бы разнообразить питание, однако отправить семью домой в ближайшее время не удастся.

Учитывая сложившуюся ситуацию данной семьи, Мерзлякова полагает, что гражданке необходимо обжаловать судебное постановление в части решения о выдворении в связи с невозможностью его исполнить.

По словам Татьяны Мерзляковой, представители общественных организаций готовы оказать иностранным гражданам не только правовую, но и гуманитарную помощь.

В свою очередь, в МВД РФ сообщили, что сейчас прорабатывают вопросы депортации из страны иностранцев, включая трудовых мигрантов.