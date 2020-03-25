У гражданина Франции с подозрением на коронавирус случился инсульт

У гражданина Франции, который находился в обсервации из-за подозрений на коронавирус, случился инсульт. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

- Он находился в изоляторе при Национальном хирургическом центре, так как ему требовалось проведение специальных процедур. После того проведения МРТ, при содействии МИД, он был направлен на домашний карантин по просьбе родных, - говорится в сообщении Штаба.

Напомним, в Кыргызстане у 44 человек выявлен коронавирус, еще около 200 человек находятся под наблюдениями из-за подозрений.