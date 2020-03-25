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У гражданина Франции с подозрением на коронавирус случился инсульт

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- Екатерина Улитина
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У гражданина Франции, который находился в обсервации из-за подозрений на коронавирус, случился инсульт. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

- Он находился в изоляторе при Национальном хирургическом центре, так как ему требовалось проведение специальных процедур. После того проведения МРТ, при содействии МИД, он был направлен на домашний карантин по просьбе родных, - говорится в сообщении Штаба.

Напомним, в Кыргызстане у 44 человек выявлен коронавирус, еще около 200 человек находятся под наблюдениями из-за подозрений.


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URL: https://www.vb.kg/386496
Теги:
Франция, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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