Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Возобновился пропуск грузов через кыргызско-казахстанскую границу

72  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Возобновился пропуск кыргызских перевозчиков с грузом через кыргызско-казахстанскую государственную границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызской Республики.

Так, по состоянию на 25 марта 2020 года в Кыргызскую Республику через контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек автодорожный" прибыло 97 грузовых автомашин, через "Чон-Капка автодорожный" - 26 автомашин.

В то же время из Кыргызской Республики через выше указанные контрольно-пропускные пункты убыло всего 192 большегрузных автомашины. Пропуск грузовых автомашин осуществляется беспрепятственно.

Среди перевозимого - оборудование, продукты питания, товары народного потребления, строительные материалы, бытовая химия, автозапчасти, косметика и другие.

Напомним, Кыргызская Республика и Республика Казахстан, в связи с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, ввели временный запрет на вывоз продуктов в третьи страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386498
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  