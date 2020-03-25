Возобновился пропуск грузов через кыргызско-казахстанскую границу

Возобновился пропуск кыргызских перевозчиков с грузом через кыргызско-казахстанскую государственную границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызской Республики.

Так, по состоянию на 25 марта 2020 года в Кыргызскую Республику через контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек автодорожный" прибыло 97 грузовых автомашин, через "Чон-Капка автодорожный" - 26 автомашин.

В то же время из Кыргызской Республики через выше указанные контрольно-пропускные пункты убыло всего 192 большегрузных автомашины. Пропуск грузовых автомашин осуществляется беспрепятственно.

Среди перевозимого - оборудование, продукты питания, товары народного потребления, строительные материалы, бытовая химия, автозапчасти, косметика и другие.

Напомним, Кыргызская Республика и Республика Казахстан, в связи с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, ввели временный запрет на вывоз продуктов в третьи страны.