Президент выступил с обращением в связи с введением чрезвычайного положения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 марта, сделал обращение в связи с введением в отдельных городах и районах страны режима чрезвычайного положения.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня, с 25 марта в некоторых городах и населенных пунктах страны вступает в силу режим чрезвычайного положения.

В связи с этим обращаюсь ко всем вам.

С момента начала распространения коронавирусной инфекции по миру ситуация в стране была взята под контроль.

Этот вопрос под моим личным контролем, было проведено несколько заседаний Совета безопасности в открытом и в закрытом режимах.

Данные активные меры позволили нам достаточно долгое время удерживать стабильную ситуацию в стране.

В нынешнем мире, где люди всегда находятся в тесном взаимодействии друг с другом, эта инфекция, как и в других странах, проникла в нашу страну в марте.

Для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, с 22 марта мы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

Но, имеют место случаи несоблюдения правил и невыполнения требований порядка.

И это обусловило необходимость введения еще более жестких мер по предотвращению распространения коронавируса.

Поэтому, опираясь на свое конституционное право, подписал Указ о введении чрезвычайного положения сроком с 25 марта до 15 апреля в городах Джалал-Абад, Ош, Бишкек и Сузакском, Ноокатском и Кара-Суйском районах.

Согласно Указу, вводится особый режим поведения наших граждан и функционирования учреждений.

В обязательном порядке будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Уважаемые соотечественники,

Чрезвычайная ситуация в стране и чрезвычайное положение на указанных территориях создадут некоторые неудобства и ряд ограничений в нашей повседневной жизни.

От наших граждан требуется неукоснительное соблюдение дисциплины.

Все усилия государственных органов и местной власти направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

Наши врачи, сотрудники Пограничной службы и милиции работают в круглосуточном режиме.

Если эти усилия не будут поддержаны общественностью, каждым гражданином, невозможно будет добиться успеха.

Только единством мы сможем добиться положительных результатов.

Дорогие соотечественники, нам необходимо оказать всяческую поддержку тем, кто стоит на страже нашего с вами здоровья.

Недопущение ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, неукоснительное соблюдение требований чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации станут большой поддержкой их деятельности.

По всему миру проводятся непрерывные исследования по поиску вакцины.

Но в настоящее время существует лишь единственное эффективное средство по противодействию коронавирусной инфекции.

Это - порядок, единство и четкое соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Соблюдение дисциплины - это гражданская обязанность каждого из нас в эти непростые дни. Это ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества.

Мы не можем позволить себе равнодушие, придерживаясь позиции "меня эта болезнь не коснется, я могу и не предпринимать никаких мер".

Необходимо оставаться дома, строго соблюдать гигиенические правила, прекратить встречи.

Прибывшим из-за рубежа и находящимся на обсервации или лечении запрещается произвольно покидать эти места.

Лицам, контактировавшим с больными, необходимо самим сообщать по телефону и не заставлять себя искать.

Также необходимо строго соблюдать условия домашнего карантина.

Кто не соблюдает эти условия - вредит не только себе, но и всему народу.

Подобная безответственность будет строго наказана.

Не зря народная мудрость гласит, что "Береженого Бог бережет".

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы должны следовать мудрости "Эл аман болсун, эл арасында мен аман болоюн" ("Пусть будет здоров и благополучен мой народ, тогда и я буду здоров среди народа").

Еще раз хочу обратиться ко всем кыргызстанцам.

И стар, и млад, независимо от занимаемой должности, мы все должны объединиться в борьбе против этого заболевания.

Каждый гражданин может внести свою лепту в охрану здоровья нации строгим соблюдением требований карантина и медицинских предписаний.

Еще раз хотел бы выразить благодарность сотрудникам различных сфер и, в первую очередь, медикам, круглосуточно находящимся на рабочем месте.

В первые дни имели место недостатки в обеспечении деятельности наших медиков. Я информирован об этом.

Республиканский штаб исправляет ситуацию.

Уважаемые медики, весь народ высоко ценит ваш труд, дающий надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Государство берет на себя заботиту о вас.

Я прошу вас продолжить работу в усиленном режиме.

Мы все переживаем серьезные испытания.

Если гражданам пришло время сохранять порядок, для предпринимателей в нынешней ситуации наступила пора исполнить свой гражданский долг перед народом.

Кыргызстанцы достойно оценят вашу позицию, если вы не допустите повышения цен на продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

Исходя из нынешней тяжелой экономической ситуации, Правительством будет разработан алгоритм работы малого и среднего бизнеса в особых условиях.

Необходимо незамедлительно принять комплексный антикризисный план.

Следует обеспечить "зеленый коридор" для поставщиков товаров первой необходимости.

Считаю велением времени необходимость временного отказа от проверки предприятий, не находящихся в зоне риска.

Принято решение о пролонгации сроков выплаты кредитов для предпринимателей, терпящих убытки и приостановлении штрафов.

Политических, государственных деятелей, средства массовой информации и гражданских активистов призываю быть осторожными и ответственными в своих высказываниях.

Распространение недостоверной информации несет вред информационной безопасности.

Прошу доверять только сообщениям государственных штабов и не распространять информацию, способную вызвать панику среди населения.

Уважаемые соотечественники,

В настоящее время государственными органами выполняются задачи, направленные на решение экономических проблем и на противодействие инфекции.

Ситуация находится под жестким контролем.

Мы, потомки Манаса Великодушного, в своей многовековой истории преодолевали много подобных испытаний.

С Божьей помощью, благодаря единству народа и строгой дисциплине, мы достойно выдержим и это испытание.

Уверен, что из нынешней непростой ситуации мы выйдем, укрепив согласие в обществе, обновив экономику, углубив человеческую совесть и возвысив наше национальное достоинство.

Выражаю признательность каждому соотечественнику, который с пониманием относится к сложившейся ситуации.

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан, и пусть в нашем народе будет благополучие, а на земле царит мир!"