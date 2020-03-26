РФ дополнительно поставит в КР тест-системы для выявления коронавируса

Меры по борьбе с новым коронавирусом обсудили по телефону премьер-министры России Михаил Мишустин и Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиева. Их разговор состоялся 25 марта, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Как отмечается, собеседники проговорили планы дополнительных поставок в Кыргызстан тест-систем и реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Кроме того, были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества обеих стран.

Напомним, 23 марта Россия уже предоставила Кыргызстану в рамках гуманитарной помощи свыше 17 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19. Согласно данным на 25 марта, в КР было зарегистрировано 44 заразившихся коронавирусом нового типа.

Вчера же крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в связи с пандемией коронавируса приостановила рейсы, в частности, в город Ош – с 24 марта по 30 апреля.