Политиков США призвали не навешивать на коронавирус китайский ярлык

Бывший премьер–министр Австралии осуждает попытки американских политиков очернить Китай.

С целью очернения Китая отдельные американские политики, не обращая внимания на официальное наименование COVID–19, данное Всемирной организацией здравоохранения, называют его "уханьским вирусом" или "китайским вирусом". Их заявления вызвали широкую критику. Бывший премьер–министр Австралии Кевин Радд выступил с резким осуждением, подчеркнув, что такие замечания будут препятствовать глобальным усилиям по борьбе с эпидемией.

По сообщению газеты Sydney Morning Herald , Радд отметил, что приписывание новому типу коронавируса "китайского ярлыка" не помогает противоэпидемической работе, а, наоборот, откладывает достижение прогресса в этом деле. Он заметил: "Чем говорить такие наивные политические ругательства, лучше как можно скорее провести заседание министров по здравоохранению и финансам Группы–20, чтобы совместно обсудить рамки глобальной борьбы с эпидемией, а также полностью разрешить эту проблему".

Ранее ВОЗ уже опубликовала официальное название новой коронавирусной инфекции, а также неоднократно призывала не искажать это наименование и не принимать дискриминационные действия. Однако отдельные американские политики во главе с государственным секретарем США Майком Помпео по–прежнему специально используют такие названия, как "уханьский" или "китайский вирус". Такие заявления также подвергаются критике и на американской политической арене. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывает политиков, распространяющих подобные заявления, извиняться за свои слова.