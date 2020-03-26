COVID-19: В Кыргызстане шесть человек переведены в реанимацию

Шесть человек, получающие стационарное лечение, находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее словам, состояние здоровья еще 122 человек удовлетворительное, 10 пациентов - средней тяжести и 34 уже были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Лечение они получают симптоматическое.

Всего по Кыргызстану развернуто в обсервациях 2290 койко-мест, в стационарах - 715 коек, 215 резервной терапии. В связи с ситуацией по COVID-19 в стране будет меняться и количество койко-мест, отметила Акматова.

Она еще раз призвала граждан ответственно относится к своему здоровью и самоизолироваться.

"Самоизоляция - это одно из самых эффективных мер в профилактике и недопущении распространения коронавируса, которую используют во всём мире", - подчеркнула Айнура Акматова.