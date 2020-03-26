Минздрав: На утро новых случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано

В Кыргызстане на 26 марта новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 не выявлено. Об этом сообщила на пресс-конференции в правительстве начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Всего по стране подтвержденных случаев 44:

в Ошской области – 20 случай,

в Джалал-Абадской области – 19 случаев,

г.Бишкек – 3 случая,

в Чуйской области – 1 случай,

в Баткенской области – 1 случай.

Всего контактных - 1328 человек, из них члены семьи – 363 человека.

У двух человек, заражения которых подтвердилось вчера, контактных по 5 и 6 человек соответственно. Они, по данным Минздрава, находились до выявления вируса в местах обсервации.

Также Акматова сообщила ситуацию в мире. Так, на 26 марта COVID-19 распространился в 197 странах. Заболевание подтверждено у 414 тысяч 179 человек. По данным университета Хопкинса, выздоровело - 113 тысяч 770 человек, погибло - 18 тысяч 440 человек.