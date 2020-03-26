Депутат Темирлан Токобеков оказался в центре скандала с порнодельцом

Ранее задержанный за организацию студии вебкам-моделинга Даниел Ажиев записал и выложил в социальную сеть обращение к депутату Бишкекского горкенеша Темирлану Токобекову.

Из записи, которая продолжается более 15 минут с трудом можно разобрать смысл из-за большого количества ненормативной лексики. Ясно, что молодой человек требует у депутата долг в размере нескольких тысяч долларов. При этом, Ажиев не объясняет как появилась сумма долга и не предоставляет доказательств задолженности.

Напомним, Даниель Ажиев в 2018 году был задержан за организацию порнобизнеса с участием вебкам-моделей. Молодой человек полностью признал свою вину и по решению суда выплатил штраф в 30 тысяч сомов. Сейчас, судя по его же записям, он продолжает заниматься прежним родом деятельности.

Темирлан Токобеков – один из самых молодых депутатов Бишкекского горкенеша, является сыном депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. Повышенное внимание к его персоне появилось после смертельного ДТП с его участием. Авария произошла 7 июля вблизи города Чолпон-Аты. В результате столкновения автомобилей "БМВ Х7" и "Лексус ЕS330", погибли четыре человека, находящихся в салоне Лексуса. Темирлан Токобеков был в салоне "БМВ" на пассажирском месте. Экспертиза показала, что автомобиль в момент столкновения ехал на большой скорости.