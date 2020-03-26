МВД: За нарушение комендантского часа были задержаны 320 человек

За нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 320 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В частности, в городе Бишкек - 193 нарушителя, г. Ош – 25 , г. Жалал-Абад – 10, а также в Сузакском районе- 26, Ноокатском районе – 11 и Карасуйском районе – 55.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы. Все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких. МВД напоминает, что лица, допустившие нарушения режима чрезвычайного положения, будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Согласно статьи 28 Закона КР "О чрезвычайном положении" лица, допустившие нарушение порядка, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона КР (во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах), задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов - до установления личности, но не более чем на трое суток.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.

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