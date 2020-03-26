Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МВД: За нарушение комендантского часа были задержаны 320 человек

317  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 320 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В частности, в городе Бишкек - 193 нарушителя, г. Ош – 25 , г. Жалал-Абад – 10, а также в Сузакском районе- 26, Ноокатском районе – 11 и Карасуйском районе – 55.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы. Все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких. МВД напоминает, что лица, допустившие нарушения режима чрезвычайного положения, будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Согласно статьи 28 Закона КР "О чрезвычайном положении" лица, допустившие нарушение порядка, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона КР (во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах), задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов - до установления личности, но не более чем на трое суток.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.

Фото на главной иллюстративное


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386507
Теги:
задержание, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, коронавирус, карантин, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  