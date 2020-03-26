Бишкек в режиме ЧП. На въезде в столице пробка (видео)

На въезде в Бишкек образовались пробки из-за введенных ограничений на передвижение в столице. Об этом VB.KG сообщили очевидцы, находящиеся на санитарном посту, расположенном в Новопавловке.

Очевидцы сообщают, что водителей с номерами других регионов не пускают в столицу, несмотря на уговоры. Большегрузные автомобили с грузами стараются пропустить вне очереди.

Напомним, 25 марта в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также в некоторых других районах республики введен режим чрезвычайного положения. Города, закрыты, введен комендантский час, установлены ограничения на передвижение.