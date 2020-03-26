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Бишкек в режиме ЧП. На въезде в столице пробка (видео)

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- Екатерина Улитина
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На въезде в Бишкек образовались пробки из-за введенных ограничений на передвижение в столице. Об этом VB.KG сообщили очевидцы, находящиеся на санитарном посту, расположенном в Новопавловке.

Очевидцы сообщают, что водителей с номерами других регионов не пускают в столицу, несмотря на уговоры. Большегрузные автомобили с грузами стараются пропустить вне очереди.

Напомним, 25 марта в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также в некоторых других районах республики введен режим чрезвычайного положения. Города, закрыты, введен комендантский час, установлены ограничения на передвижение.


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URL: https://www.vb.kg/386509
Теги:
граница, пробки, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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