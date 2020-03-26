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Россия полностью прекращает авиасообщение с другими странами

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- Евгений Денисенко
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Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Соответствующее поручение дано по итогам состоявшегося 25 марта заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Согласно поручению, регулярные и чартерные авиарейсы, осуществляемые из российских аэропортов в аэропорты других государств и в обратном направлении, перестают осуществляться в 00:00 27 марта.

Исключение сделано для полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ.

Минтрансу и МИДу РФ до 30 марта предстоит организовать вывозы соотечественников из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.

Как сообщалось ранее, в случае с Кыргызстаном было разрешено осуществлять только по одному рейсу в неделю трем авиакомпаниям - "Аэрофлот", "Авиатрафик" и "Сибирь", по маршрутам Москва-Бишкек, Москва-Ош, Новосибирск-Бишкек. Распространится ли новое решение российского правительства и на эти рейсы, в посольстве сейчас выясняют.

Тем временем, как рассказали в дипмиссии, ее сотрудники продолжают на постоянной основе вести работу с согражданами, стремящимися вернуться на родину. Для этого члены штаба, созданного при посольстве, ежедневно дежурят в двух аэропортах Москвы – "Шереметьево" и "Домодедово". Еще один аэропорт - "Жуковский" ранее уже приостановил все рейсы в Кыргызстан.

"Вчера в "Домодеово" уже не было наших граждан. А в "Шереметьево" собралось около двухсот соотечественников. После разъяснительной беседы с ними часть вернулась в Москву.

Стремящихся улететь на родину граждан Кыргызстана остается все меньше – все больше людей начинают понимать, что в складывающейся ситуации это вряд ли удастся", - говорит атташе посольства Гулбырчын Байымбетова.


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URL: https://www.vb.kg/386516
Теги:
авиация, аэропорт, Россия, Кыргызстан
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