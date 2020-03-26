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В Канте усилен режим чрезвычайной ситуации. Установлены блокпосты

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- Оксана Гут
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Решением оперативного штаба гражданской защиты Ысык-Атинского района с 26 марта в городе Кант усиливается режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает мэрия Канта.

В связи с чем прекращается работа всех торговых объектов, кроме продовольственных магазинов, аптек, медицинских учреждений, банков и парикмахерских.

На территории города будет ограничено движение транспортных средств. На въездах установлены три фильтрационных карантинных поста и перекрыты въезды в город на следующих улицах:

Ул. Куренкеева (с ул. Ленина) - въезд во 2-ой мкр;

Ул. Сакебаева (со стороны объездной) - въезд в 1 мкр;

На объездной дороге - въезд со стороны КЦЗ;

Ул. Ибраимова с ул. Фучика).

Фильтрационные посты:

Ул. Панфилова (БЧК);

Ул. Ленина (с ул. Куренкеева)

Ул. Гагарина (возле больницы).

"Просим всех граждан отнестись с пониманием", - отметили в муниципалитете города Кант.


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URL: https://www.vb.kg/386519
Теги:
Кант, чрезвычайные ситуации, Чуйская область, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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