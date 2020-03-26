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Режим ЧП: Обменные пункты и микрокредитные компании работать не будут

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- Екатерина Улитина
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В городах и районах, где введен режим чрезвычайного положения деятельность обменных пунктов, микрокретидных и страховых компаний будет остановлена. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Он рассказал, какие виды предпринимательской деятельности разрешены на время действия режима чрезвычайного положения.

Разрешены производство, транспортировка, реализация:

  1. Продуктов питания, продовольственной продукции, как в натуральном, так и в обработанном видах, упаковках, тарах и др.
  2. Лекарственных средств и принадлежностей – маски, халаты и др.
  3. Горюче-смазочных материалов и баллонов.
  4. Всех видов услуг по ЖКХ.
  5. Частных охранных организаций.
  6. Отдельных таможенных организаций.
  7. Сферы коммуникаций – ТВ, радио, мобильная сеть, интернет услуги, также техническое обслуживание.
  8. Деятельность всех медучреждений,
  9. коммерческих банков.

Однако не будут функционировать микрокредитные компании и обменные пункты, страховые компании и ломбарды.


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URL: https://www.vb.kg/386523
Теги:
банковский сектор, микрокредитные компании, Бишкек, Кыргызстан, Эркин Асрандиев, коронавирус, COVID-19
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