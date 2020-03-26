Режим ЧП: Обменные пункты и микрокредитные компании работать не будут

В городах и районах, где введен режим чрезвычайного положения деятельность обменных пунктов, микрокретидных и страховых компаний будет остановлена. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
Он рассказал, какие виды предпринимательской деятельности разрешены на время действия режима чрезвычайного положения.
Разрешены производство, транспортировка, реализация:
Однако не будут функционировать микрокредитные компании и обменные пункты, страховые компании и ломбарды.