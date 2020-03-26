Режим ЧП: Обменные пункты и микрокредитные компании работать не будут

В городах и районах, где введен режим чрезвычайного положения деятельность обменных пунктов, микрокретидных и страховых компаний будет остановлена. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Он рассказал, какие виды предпринимательской деятельности разрешены на время действия режима чрезвычайного положения.

Разрешены производство, транспортировка, реализация:

Продуктов питания, продовольственной продукции, как в натуральном, так и в обработанном видах, упаковках, тарах и др. Лекарственных средств и принадлежностей – маски, халаты и др. Горюче-смазочных материалов и баллонов. Всех видов услуг по ЖКХ. Частных охранных организаций. Отдельных таможенных организаций. Сферы коммуникаций – ТВ, радио, мобильная сеть, интернет услуги, также техническое обслуживание. Деятельность всех медучреждений, коммерческих банков.

Однако не будут функционировать микрокредитные компании и обменные пункты, страховые компании и ломбарды.