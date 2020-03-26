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Один покупатель на 5 квадратных метров: В КР новые правила торговли

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- Екатерина Улитина
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Правительство установило новые правила для аптек и магазинов. Теперь на каждого покупателя должно приходиться не менее пяти квадратных метров. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

- К примеру, если в магазине 100 квадратных метров, то в помещении должны обслуживаться не более 20 человек одновременно, - сказал Эркин Асрандиев.

Он отметил, что ответственность за соблюдение новых правил возложена на администрацию магазинов и аптек.

Напомним, в ряде городов и районов Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. На сегодняшний день в стране зафиксировано 44 случая заражений.


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URL: https://www.vb.kg/386527
Теги:
торговля, Бишкек, Кыргызстан, экономика, Эркин Асрандиев, коронавирус
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