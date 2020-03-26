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Антикризисный план в Кыргызстане: Освобождать от налогов как в США не будут

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- Екатерина Улитина
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Правительство в скором времени предоставит Антикризисный план, который будет содержать ответы на вопросы граждан по решению проблем с кредитами, налогообложением и финансовой помощью. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе брифинга в правительстве сказалд вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Он добавил, что правительство Кыргызстана не сможет помогать бизнесу и другим граждан как это происходит в других странах.

- Скажу прямо, мы не сможем в полной мере применить опыт других стран - США, Турции, Европы, Казахстана, России по полному освобождению от налогов и прямой финансовой поддержки бизнеса, потому что у них есть возможность поддержать экономику финансами", - вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Сейчас Министерство экономки и Министерство финансов ведут подсчеты того, сколько потерял бюджет страны из-за COVID-19. Предварительная сумма – 27-28 млрд сомов.

Отметим, Кыргызстан уже обратился к Международным донорам с просьбой оказать помощь в восстановлении экономики страны.


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URL: https://www.vb.kg/386528
Теги:
бизнес, бюджет, правительство, Кыргызстан, деньги, экономика, Эркин Асрандиев, Минэкономики
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