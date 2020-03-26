В США мужчина устроил лавку по обмену туалетной бумаги

Джонни Блю, 33-летний физиотерапевт и заядлый серфер из Энсинитас, создал на родине обмен туалетной бумагой. Мужчина увидел, как одному из его хороших друзей было трудно найти подгузники и предметы первой необходимости для своих детей в близлежащем магазине. И все из-за возникшего продовольственного ажиотажа, связанного с эпидемией коронавируса.

Блю взял картонную табличку с простой просьбой - "Поделитесь своей туалетной бумагой" - и разбил лагерь на углу El Camino Real и бульвара Энсинитас, пишет издание "Сан-Диего Юнион-Трибьюн".

- Это вдохновило меня напомнить людям, что, если у вас есть много чего-то, то есть люди, которые остались без необходимого. А все потому, что вы опустошили полки магазинов. Так что пора делиться, - сказал Блю.

Реакция была немедленной и положительной, автомобилисты гудели в поддержку. Водители остановились, чтобы скинуть рулоны туалетной бумаги. Ее Блю отдал на импровизированной бирже.

Делает это мужчина безвозмездно. Он уверен, что если он получил вещи даром, то даром должен и отдать.

-Людям это нравится, - сказала Блю. -Люди гудят, улыбаются, смеются. Это на самом деле было хорошо, потому что сейчас это было довольно тяжелое время. Я думаю, что люди хотят чувство общности. Когда дела действительно сложны, люди стремятся объединиться. Поэтому, когда люди увидели мой призыв, это нашло отклик у них.