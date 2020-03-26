Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В США мужчина устроил лавку по обмену туалетной бумаги

82  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Джонни Блю, 33-летний физиотерапевт и заядлый серфер из Энсинитас, создал на родине обмен туалетной бумагой. Мужчина увидел, как одному из его хороших друзей было трудно найти подгузники и предметы первой необходимости для своих детей в близлежащем магазине. И все из-за возникшего продовольственного ажиотажа, связанного с эпидемией коронавируса.

Блю взял картонную табличку с простой просьбой - "Поделитесь своей туалетной бумагой" - и разбил лагерь на углу El Camino Real и бульвара Энсинитас, пишет издание "Сан-Диего Юнион-Трибьюн".

- Это вдохновило меня напомнить людям, что, если у вас есть много чего-то, то есть люди, которые остались без необходимого. А все потому, что вы опустошили полки магазинов. Так что пора делиться, - сказал Блю.

Реакция была немедленной и положительной, автомобилисты гудели в поддержку. Водители остановились, чтобы скинуть рулоны туалетной бумаги. Ее Блю отдал на импровизированной бирже.

Делает это мужчина безвозмездно. Он уверен, что если он получил вещи даром, то даром должен и отдать.

-Людям это нравится, - сказала Блю. -Люди гудят, улыбаются, смеются. Это на самом деле было хорошо, потому что сейчас это было довольно тяжелое время. Я думаю, что люди хотят чувство общности. Когда дела действительно сложны, люди стремятся объединиться. Поэтому, когда люди увидели мой призыв, это нашло отклик у них.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386535
Теги:
США, эпидемия, Кыргызстан, Помощь, товары, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  