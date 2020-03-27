ЕЭК собирается снять пошлины на продовольственный импорт в ЕАЭС

На внеочередном заседании Евразийской экономической комиссии было принято решение об освобождении импорта продовольственных товаров в ЕАЭС от ввозных пошлин. Об сообщила пресс-служба правительства КР.

Заседание проходило в режиме видеоконференции под председательством вице-премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко, при участии вице-премьер-министров государств-членов ЕАЭС.

В ходе заседания стороны выразили согласие освободить сроком на 3 месяца от ввозной таможенной пошлины отдельные критически важные статьи импорта, в том числе продовольствие. Было поддержано предложение в сжатые сроки отработать согласованный перечень товаров ЕАЭС, в отношении которых будет обнулены ставки ввозных таможенных пошлин. Решение по данному вопросу будет принято в течение ближайших дней.

Внеочередное заседание было проведено в целях обсуждения предпринимаемых действий и предложений по первоочередным мерам на уровне Евразийского экономического союза в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также принятии оперативных мер в целях экономической стабильности.

Ранее Коллегия Евразийской экономической комиссии установила запрет на вывоз с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения.