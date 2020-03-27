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Комендант Бишкека: После дезинфекции карантинная зона будет перемещаться

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- Оксана Гут
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После дезинфекции центральной части Бишкека карантинная зона будет перемещаться в другие районы - до границ столицы. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в правительстве сообщил комендант Бишкека, замглавы МВД КР Алмазбек Орозалиев.

Он отметил, что в карантинную зону запрещается въезд автотранспорта. На сегодня это этот квадрат ограничен улицами Ахунбаева, Чапаева, бульваром Молодая Гвардия, проспектом Жибек-Жолу, а также улицами Осмонкула, Салиева, Курманжан-Датка и 7- Апреля.

"В карантинную зону въезд для автомототранспортных средств запрещен. Но разрешено перемещение граждан пешком при наличии на руках маршрутного листа, а также медицинских документов (выписка, направления и др.). Свободно могут перемещаться и работники здравоохранения, сотрудники правоохранительных ведомств, банковской системы и предприятий обеспечивающих поставки продовольствия и лекарственных средств. При этом необходимо иметь с собой справку с места работы или удостоверение", - уточнил Орозалиев.

К слову о поставщиках, комендант напомнил, что накануне подписал приказ о беспрепятнственном передвижении продуктов питания, лекарственных препаратов и средств защиты.

"Со стороны правоохранительных органов никаких препятствий в отношении поставщиков не будет, они могут передвигаться через блокпосты. Делается это для того, чтобы город не оставался без необходимых товаров", - сказал Алмаз Орозалиев.

Отмечается, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в столице всего установлено 117 санитарно-карантинных постов. Из них 15 больших постов установлены на въездах в город, также работают 26 санитарно-карантинных и 76 малых блок постов. В том числе на внутренние улицы в четырёх районах Бишкека установлен 41 санитарно-карантинный пост.

Напомним, что с 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения. С 20.00 до 7.00 часов установлен комендантский час.


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URL: https://www.vb.kg/386546
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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