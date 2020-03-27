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В Бишкеке создан Народный штаб по противодействую коронавирусу (фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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С недавних пор у штаба появилось название - "Биз барбыз" ("Мы есть"). Вступить в него может каждый желающий, группа есть в "Фейсбуке", а также есть Телеграм-канал.

Идея создания такого штаба возникла у бишкекчанина Урмата Насыкулова и его товарища Эдьдара Шабданова. Буквально за неделю к ним присоединились еще сотни неравнодушных. Сейчас в группе около тысячи людей из разных регионов страны и из количество с каждым днем увеличивается. Они кооперируют свои действия и активно помогают нуждающимся.

- Мы увидели что правительство делает все возможное, мы хотели проявить свою гражданскую ответственность и сознательность и предложили помощь вице-премьер министру, руководителю Республиканского штаба против коронавируса Алтынай Омурбековой. Ей такая инициатива понравилась и мы начали свою деятельность. Координация действий участников штаба ведется онлайн, - рассказал один из инициаторов создания Народного штаба Урмат Насыкулов.

По его словам, изначально штаб был создан для информационной деятельности. Многие не знают о том, как передается коронавирус, о методах защиты от него. Задача штаба изначально была в распространении уточненной правдивой информации о том, как заражаются люди этим вирусом, сколько заболевших в Кыргызстане. Эту информацию они получали из Республиканского штаба.

Также у штаба группа волонтеров, которые помогают с доставкой питания, масок, средств защиты на места, где они необходимы. Например, продукты и готовые обеды доставляют врачам и милиционерам на места обсервации и блок-посты. На днях передали 3500 масок министерству труда и социальной защиты, доставили большое количество продуктов питания в республиканскую инфекционную больницу для врачей.

На днях получили информацию, что нужны средства индивидуальной защиты для врачей и сейчас штаб занимается сбором средств для пошива спецкостюмов для врачей, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Кстати, первый такой костюм уже сшит и он обошелся в 240 сомов. Его изготовили в местной компании и пошили из специального материала – спандбонд. Заказали еще 200 таких костюмов.

Присоединиться к штабу можно перейдя по ссылке t.me/covidshtab_kg


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URL: https://www.vb.kg/386564
Теги:
гуманитарная помощь, Бишкек, Кыргызстан, активисты, медики, коронавирус
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