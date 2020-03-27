В Кыргызстане зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 марта сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Возраст зараженных от 1 года до 68 лет. Из них пять человек вернулись из малого хаджа, остальные – лица контактирующие с ними.

Новые случаи зарегистрированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области и в Ошской области.

Таким образом по состоянию на 27 марта, в Кыргызстане зарегистрировано 58 случаев заражения COVID-19.