Нервы на пределе. Поставщики продуктов пытаются пробить осаду комендатуры

Поставщики продукции в настоящее время разбираются в комендатуре. Но решить вопрос пока не получается. Об этом сообщила корреспонденту VB.KG эксперт Гульнара Ускенбаева.

Примечательно, что вопроса доставки товаров в Бишкек, сегодня озвучил на своей странице в соцсети и бизнесмен Бакыт Дегенбаев. По его словам, система, которую предложил штаб и комендатура Бишкека не работает.

- Продуктовые компании не могут обеспечить город продуктами, не могут проехать карантинные посты, сотрудники требуют спецпропуска, хотя вчера был приказ продуктовым компаниям заезжать и выезжать свободно. Создаётся искусственный дефицит. И в этом будет вина штаба и коменданта города. Нервы на пределе. Или вводите на полный запрет работы всех предприятий, или будьте добры оперативно выдать пропуска, компаниям обеспечивающих город питанием и лекарствами. Система продержалась всего 2 дня. Вот так и живём. Если сегодня не предпринять меры, завтра неизвестно, что будет! – возмутился Дегенбаев.

Согласились с ним и другие кыргызстанцы, которые опасаются возможного дефицита товаров.

- Такое впечатление, что комендант не особо понимает, для чего ввели комендантский час. Своими действиями создает столпотворения и очереди, лишает врачей и других возможности добираться до работы, близлежащие продуктовые магазины не обеспечиваются. Это приведет к тому, что народ будет двигаться в дальние магазины, Опять будут очереди, комендант должен, наоборот, не допустить этого, чтобы предотвратить распространение вируса и эпидемии, - написала пользователь соцсети Асель Карасаева.