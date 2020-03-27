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Centerra Gold 22 апреля выплатит дивиденды впервые с 2016 года

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- Оксана Гут
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Centerra Gold Inc. впервые со второй половины 2016 года объявила о выплате дивидендов в размере 0,04 канадских доллара на обыкновенную акцию – всего 11,75 млн канадских долларов или $8,2 млн по текущему курсу. Об этом сообщает ОАО "Кыргыз Алтын".

Кыргызстан, как владелец 77,4 млн штук акций Centerra Gold, должен получить порядка $2,2 млн. Дивиденды будут выплачивается 22 апреля акционерам, зарегистрированным на 7 апреля 2020 года.

Отмечается, что Centerra Gold (доля Кыргызстана 26.4%) продолжает внимательно и активно отслеживать развивающуюся ситуацию, связанную с COVID-19, и ее влияние на бизнес компании.

"В будущем, в дополнение к другим факторам, которые совет директоров обычно рассматривает в связи с объявлением дивидендов, ей также необходимо будет тщательно рассмотреть вопрос о том, могут ли изменения, связанные с COVID-19, в какой степени повлиять на программу дивидендов", - говорится в сообщении .

В соответствии с дивидендной политикой Centerra Gold, время и размер дивидендов должны определяться советом директоров время от времени на основании результатов деятельности, денежных потоков и финансовых условий, текущих и ожидаемых требований к капиталу Centerra Gold, общих условий ведения бизнеса и прочих условиях.


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URL: https://www.vb.kg/386575
Теги:
Centerra Gold Inc., Кыргызалтын, Кыргызстан, экономика, коронавирус
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