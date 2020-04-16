В Балыкчы молитвенный дом предоставили для обсервации

В условиях Чрезвычайного положения очень важно, что некоторые религиозные организации принимают активное участие в социальной жизни нашей страны. Это время объединяет наш народ несмотря на вероисповедание и социальный статус.

Так Евангельские христиане пятидесятнической веры в Балыкчы предоставили свой молитвенный дом для обсервации. В обычные дни дни там находятся люди без определенного места жительства, которые хотели бы встать на путь исправления.

В условия чрезвычайной ситуации по просьбе мэрии дом предоставлен для всех людей без определенного места жительства, и других категорий граждан, которые ранее имели контакты с людьми, у кого подозревается короновирус. Условия созданы для того чтобы они могли пережить карантин в чистоте.

Следует отметить, что мэрия Балыкчы взяла огромную ответственность для предотвращения распространения коронавируса на территории города и сотрудничая с религиозной организацией христианского течения, также способствует реализации свободы вероисповедания в нашей стране и содействует мирному сосуществованию религиозных течений.

Сотрудники милиции, в свою очередь, обеспечивают меры карантина и охраняют гостей дома молитвы от нарушения карантинных норм. Медики оказывают медицинское сопровождение.