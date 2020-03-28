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Бишкек вошел в десятку лучших городов для виртуальных туров

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- Евгений Денисенко
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Рейтинг самых лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий представил туристический портал ТурСтат. В этот перечень включен и Бишкек.

ТурСтат, занимающийся исследованиями рынка туризма и путешествий по России и СНГ, составляет рейтинги в различных сферах, связанных с туризмом. Нынешний определен для виртуальных (через Интернет) туров и путешествий, а также виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательностям в городах и странах Содружества.

В первую тройку рекомендуемых городов вошли Минск, Алматы и Ташкент. А в первую десятку - также Витебск, Нур-Султан, Бишкек, Баку, Ереван, Кишинев и Душанбе.

Рейтинг, как сообщается, составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах.


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URL: https://www.vb.kg/386588
Теги:
Интернет, туризм, Бишкек, Кыргызстан
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