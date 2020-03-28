Страны ОДКБ принимают меры против коронавируса COVID-19

В государствах – членах Организации Договора о коллективной безопасности крайне озабочены распространением вирусной инфекции COVID-19. И высоко оценивают предпринимаемые международными и региональными организациями, а также странами, входящими в ОДКБ, целенаправленные усилия и меры по предупреждению коронавируса на их территориях и минимизации последствий эпидемии.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Как проинформировали в пресс-службе, для реализации таких мер используются возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ, Секретариата и Объединенного штабе ОДКБ.

Совместными усилиями, в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами государств-партнеров осуществляется повседневный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионах коллективной безопасности.

Спланирован и реализуется комплекс противовирусных мер. В том числе, временно отменены служебные командировки сотрудников в государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вводится особый режим рабочих органов организации. Также ограничено проведение в зданиях Секретариата и Объединённого штаба мероприятий с широким участием представителей государств ОДКБ. Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы.