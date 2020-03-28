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МДС: Система спецпропусков приводит к сбоям поставок продуктов питания

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- Бакыт Басарбек
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От предпринимателей стали поступать жалобы, что на местах, где организованы блокпосты в столице, возникают сложности по передвижению работников компаний и предприятий, обеспечивающих город продуктами первой необходимости. В связи с этим Международный деловой совет КР просят власти посодействовать в решении этой проблемы:

"В условиях чрезвычайного положения, действующего в Кыргызстане, действуют новые правила транспортировки грузов, необходимых для защиты здоровья и жизнедеятельности граждан страны. Однако у компаний, производящих и транспортирующих продукты питания первой необходимости, возникают серьезные проблемы с прохождением блок-постов.

В целях обеспечения бесперебойной жизнедеятельности Бишкека 26 марта комендантом города Бишкека Алмазбеком Орозалиевым изданы приказ №5 о беспрепятственном и круглосуточном передвижении грузов с продовольствием и другими продуктами первой необходимости и приказ №6 о передвижении связанных с этими продуктами работников вне комендантского часа (с 07:00 до 20:00). Аналогичные приказы были изданы в Оше и Джалал-Абаде.

Вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев по всем ведущим каналам страны сообщил о порядке передвижения груза и работников, предусмотренном в данных приказах.

Данные приказы были распространены среди вышеуказанных компаний, и компании выдали своим сотрудникам все необходимые документы.

Однако сегодня, 27 марта, многие сотрудники не смогли попасть на свои рабочие места. Даже при наличии всех сопутствующих документов, указанных в приказе коменданта Бишкека, на блокпостах требуют специальные пропуска от коменданта. Эта проблема приводит к сбоям работы производства и поставки товаров первой необходимости.

В связи с этим бизнес-сообщество просит Республиканский оперативный штаб и Комендатуру Бишкека оказать всевозможное содействие в реализации положений данных приказов на местах, без введения новых дополнительных обременений по получению разрешений и спецпропусков.

Кроме того, массовый наплыв работников организаций в Комендатуру Бишкека за получением спецпропусков создает определенные риски и может противоречить карантинным мерам".


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URL: https://www.vb.kg/386593
Теги:
продовольствие, Бишкек, коронавирус, карантин
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