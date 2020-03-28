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Житель Оша делился в сети слухами о коронавирусе. ГКНБ провел с ним беседу

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- Александра Василькова
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Как сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности, был выявлен еще один распространитель ложной информации о коронавирусной инфекции.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ установило, что житель территориальной управы сел Жапалак г. Ош С.А. в социальных сетях распространил информацию о том, что якобы двое его односельчан заражены коронавирусом.

С мужчиной провели профилактическую беседу, в результате чего он раскаялся в содеянном и попросил прощения у народа.

Отметим, ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжают соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Ведомство напоминает, что за распространение ложной информациив рамках законодательства КР предусмотрена уголовная ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/386594
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, коронавирус, ложное сообщение
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