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Жительница Канта распространяла слухи о коронавирусе. ГКНБ нашел ее

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- Александра Василькова
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Госкомитет национальной безопасности выявил очередной источник дезинформации о распространении коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена гражданка КР А.К., 1954 года рождения, жительница города Кант Чуйской области. По данным ГКНБ, женщина делилась недостоверной информацией о ситуации с короновирусом в республике в социальных сетях.

С ней провели профилактическую беседу. Она раскаялась и попросила прощения у народа. Ее действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Ведомство напоминает, что за распространение ложной информации в рамках законодательства КР предусмотрена уголовная ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/386631
Теги:
ГКНБ, здравоохранение, медики, коронавирус
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