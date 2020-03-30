Жительница Канта распространяла слухи о коронавирусе. ГКНБ нашел ее

Госкомитет национальной безопасности выявил очередной источник дезинформации о распространении коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена гражданка КР А.К., 1954 года рождения, жительница города Кант Чуйской области. По данным ГКНБ, женщина делилась недостоверной информацией о ситуации с короновирусом в республике в социальных сетях.

С ней провели профилактическую беседу. Она раскаялась и попросила прощения у народа. Ее действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Ведомство напоминает, что за распространение ложной информации в рамках законодательства КР предусмотрена уголовная ответственность.